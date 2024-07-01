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В Тюмени Kia Rio врезалась в маршрутку № 65

Происшествия, 16:56 26 июля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пять человек пострадали и один погиб в результате ДТП на ул. Тимуровцев в Тюмени 26 июля. Там столкнулись маршрутный автобус № 65, в котором находились девять человек, и автомобиль Kia Rio.

В аварии пострадали 37-летний водитель маршрутки и четверо пассажиров: 14-летний подросток, мужчины 78 и 70 лет, а также 48-летняя женщина. 50-летний водитель Kia Rio погиб.

Предварительно, водитель Kia выехал на встречную полосу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. В машине обнаружен пакет со спиртным. Ранее мужчина к ответственности за нетрезвое вождение не привлекался.

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