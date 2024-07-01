Участники мотопробега Москва — Владивосток встретились с тюменцами

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Участники мотопробега Москва — Владивосток сделали остановку в Тюмени. О путешествиях по России тюменцам рассказала обладатель мировых рекордов в автомотоспорте Татьяна Зиганшина.

Именно она возглавляет мотозабег, который проедет через всю страну. Мотоледи поделилась, что эта история началась она с того, что она посетила центры "Артек" и "Орленок", где ребята начали заполнять книгу добрых советов. Ее Татьяна провезет через все города маршрута и передаст в молодежный центр во Владивостоке, пишет Вслух.ру.