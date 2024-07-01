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143 машины с архивными госномерами выявила "Паутина" в Тюменской области

Общество, 16:32 28 июля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

143 машины с архивными госномерами выявил программный комплекс "Паутина" в Тюменской области за 10 дней. Половина водителей этих автомобилей нарушают ПДД, что зафиксировали камеры на дорогах.

В результате 66 водителям выписаны почти 500 штрафов, сообщает Госавтоинспекция региона.

Так, на автодороге Екатеринбург - Тюмень задержан незарегистрированный автомобиль "Мерседес Бенц". Камерами на дорогах в течение месяца зафиксировано 15 нарушений скоростного режима на этой иномарке. 34-летний владелец авто привлечен к административной ответственности по всем 15 фактам.

В Тобольске автоинспекторы привлекли к ответственности 27-летнего мужчину, который за месяц 20 раз нарушил ПДД на незарегистрированном в Госавтоинспекции автомобиле "Фольксваген Поло". Все нарушения - превышение скорости. Штрафы выписаны, архивные номера изъяты.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ПДД

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