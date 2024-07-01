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Около 4 тыс. 800 киберпреступлений совершено в Тюменской области за полгода

Общество, 13:11 28 июля 2024

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Около 4 тыс. 800 киберпреступлений зарегистрировали в Тюменской области за полгода. Из них 3 тыс. 200 - телефонные и интернет-мошенничества, сообщает прокуратура региона.

В текущем году раскрыто более 1 тыс. 400 преступлений, совершенных с использованием средств социальной инженерии, что на 11 % больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В основном, преступления совершаются злоумышленниками, находящимися за рубежом. Они используют сервисы IP-телефонии для подмены российского абонентского номера. Прокуратура области принимает меры по выявлению фактов подмены российских абонентских номеров и привлечению операторов связи к административной ответственности за пропуск подменного трафика.

В текущем году установлено девять таких фактов, по которым прокурорами в отношении операторов связи возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ.

Прокуроры в судебном порядке взыскивают неосновательное обогащение с непосредственных владельцев счетов, на которые потерпевшие перечислили денежные средства. В первом полугодии уже предъявлено 29 таких исков на общую сумму 20,7 млн рублей.

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# кибермошенничество , прокуратура Тюменской области

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