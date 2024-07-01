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Рекордное число пьяных водителей задержали в Тюмени за сутки

Происшествия, 11:04 28 июля 2024

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Рекордное за последнее время число пьяных водителей задержали в Тюмени за сутки. 27 июля выявили 19 нарушителей, еще 14 в ночь на воскресенье, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В Тюмени инспекторы мотовзвода ДПС ночью отстранили от участия в движении 24-летнего мотоциклиста бесправника. Мотоциклист был пьян, показания алкотестера составили 0,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

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