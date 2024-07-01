  • 28 июля 202428.07.2024воскресенье
  • USD85,5650
    EUR93,2641
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер южный

День военно-морского флота отметили в Тюмени

Общество, 14:43 28 июля 2024

ТГ-канал главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал главы Тюмени Максима Афанасьева

День военно-морского флота отметили в Тюмени 28 июля. Общественные организации проводят торжественные мероприятия, где собираются военные моряки, их родные и близкие, а также ветераны флота.

Многие пришли на праздник вместе с детьми, чтобы передать традиции военных моряков следующему поколению.

﻿

"Мы почтили память защитников Великой Отечественной войны: возложили цветы и выразили благодарность ветеранам ВМФ, а также всем тем, кто в разное время служил и сегодня стоит на страже национальной безопасности, охраняя морские рубежи нашей страны", - написал в своих социальных сетях глава Тюмени Максим Афанасьев.

Он пожелал всем морякам крепкого здоровья, семейного счастья и новых профессиональных успехов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День ВМФ , Максим Афанасьев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:46 28.07.2024Фотоработы сотрудников "Тюменской линии" оценили на конкурсе "Сибирьфотофест"
17:34 28.07.2024Тюменский врач рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывают отеки
17:11 28.07.2024Фотовыставку "Аллея ангелов" в память о погибших детях Донбасса открыли в Тюмени
16:32 28.07.2024143 машины с архивными госномерами выявила "Паутина" в Тюменской области