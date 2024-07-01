День военно-морского флота отметили в Тюмени

| Фото: ТГ-канал главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал главы Тюмени Максима Афанасьева

День военно-морского флота отметили в Тюмени 28 июля. Общественные организации проводят торжественные мероприятия, где собираются военные моряки, их родные и близкие, а также ветераны флота.

Многие пришли на праздник вместе с детьми, чтобы передать традиции военных моряков следующему поколению.

"Мы почтили память защитников Великой Отечественной войны: возложили цветы и выразили благодарность ветеранам ВМФ, а также всем тем, кто в разное время служил и сегодня стоит на страже национальной безопасности, охраняя морские рубежи нашей страны", - написал в своих социальных сетях глава Тюмени Максим Афанасьев.

Он пожелал всем морякам крепкого здоровья, семейного счастья и новых профессиональных успехов.