Фотовыставку "Аллея ангелов" в память о погибших детях Донбасса открыли в Тюмени

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

Фотовыставку "Аллея ангелов" открыли региональном Штабе общественной поддержки "Единой России". Она посвящена детям, которые погибли 27 июля 2014 года в результате боевых действий на Донбассе.

Именно в этот день вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". Погибло 22 человека, серди них – четверо детей. Не стало и юной Кристины Жук с ее 10-месячной дочкой Кирой. С фотографии этой малышки и началась экскурсия по экспозиции, которую провели тюменские молодогвардейцы.

Первыми посетителями стали секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов и руководитель Штаба, председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова.

"По официальным источникам, с 2014 года по сегодняшний день в ДНР и ЛНР погибло свыше 307 детей, ранения получили – свыше тысячи. Это страшные цифры. Поэтому очень важно проводить такие мероприятия, чтобы и молодежь, и взрослые делали все возможное, чтобы человеческих жертв было как можно меньше. Считаю, нет чужого горя. Дети Донбасса – это и наши дети, поэтому скорбим вместе со всей страной", – отметил Андрей Артюхов.

Он поблагодарил активистов "Молодой гвардии" за участие в гуманитарной миссии на Донбасс. Почти с самого начала спецоперации тюменская молодежь поддерживает местных жителей.

Ольга Швецова подчеркнула, что спецоперация на территории Украины идет до сих пор, однако наши войска делают все возможное, чтобы ни один ребенок не пострадал. Именно поэтому в регионе продолжается благотворительная акция "100 миллионов для Победы".

В завершении встречи гости почтили память погибших минутой молчания, сообщает Штаб общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области.

Напомним, в 2022 году указом Главы ДНР Денисом Пушилиным для увековечения памяти о детях, погибших под огнем вооруженных формирований Украины, 27 июля объявлено Днем памяти детей-жертв войны в Донбассе.