На трассе Тюмень - Омск произошла авария с двумя большегрузами
Происшествия, 15:11 28 июля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Авария с двумя большегрузами произошла на трассе Тюмень - Омск 28 июля. Из-за ДТП ограничено движение на 331-м км федеральной дороги, сообщает Госавтоинспеция Тюменской области.
Один из водителей не справился с управлением фуры, полуприцеп занесло на встречную полосу. Пострадавших нет.
Сейчас одна полоса движения перекрыта, по другой организовано реверсивное движение в обоих направлениях поочередно. Затруднений в движении нет.