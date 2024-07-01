На трассе Тюмень - Омск произошла авария с двумя большегрузами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авария с двумя большегрузами произошла на трассе Тюмень - Омск 28 июля. Из-за ДТП ограничено движение на 331-м км федеральной дороги, сообщает Госавтоинспеция Тюменской области.

Один из водителей не справился с управлением фуры, полуприцеп занесло на встречную полосу. Пострадавших нет.

Сейчас одна полоса движения перекрыта, по другой организовано реверсивное движение в обоих направлениях поочередно. Затруднений в движении нет.