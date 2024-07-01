Жительница Ялуторовска 20 раз ударила ножом мужа

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Да девять с половиной лет Ялуторовский районный суд отправил в колонию местную жительницу, зарезавшую своего мужа в пьяной ссоре, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что в ночь с 4 на 5 апреля супруги распивали в своем доме спиртное. Пара поссорилась и мужчина избил жену табуретом. Женщина схватила нож и нанесла супругу не менее 20 ударов, от которых он скончался.

В суде женщина вину полностью признала и пояснила, что она взяла нож в ответ на избиение со стороны мужа, а как наносила ему удары, она не помнит.

Отмечается, что по месту жительства ялуторовчанка характеризуется отрицательно и неоднократно была замечена в злоупотреблении спиртными, а в состоянии опьянения становится агрессивной.

Суд назначил женщине наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.