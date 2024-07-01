Жительница Ялуторовска 20 раз ударила ножом мужа
Да девять с половиной лет Ялуторовский районный суд отправил в колонию местную жительницу, зарезавшую своего мужа в пьяной ссоре, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Суд установил, что в ночь с 4 на 5 апреля супруги распивали в своем доме спиртное. Пара поссорилась и мужчина избил жену табуретом. Женщина схватила нож и нанесла супругу не менее 20 ударов, от которых он скончался.
В суде женщина вину полностью признала и пояснила, что она взяла нож в ответ на избиение со стороны мужа, а как наносила ему удары, она не помнит.
Отмечается, что по месту жительства ялуторовчанка характеризуется отрицательно и неоднократно была замечена в злоупотреблении спиртными, а в состоянии опьянения становится агрессивной.
Суд назначил женщине наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.