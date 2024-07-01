Для семей тюменских участников СВО провели регату и гонки на яхтах

| Фото: Фуат Сайфитдинов в Telegram | Фото: Фуат Сайфитдинов в Telegram

Морской праздник на базе яхт-клуба "Маяк" на Андреевском озере прошёл для семей тюменских участников СВО и ветеранов боевых действий.

Об этом рассказал председатель Тюменской областной думы, руководитель регионального Совета сторонников "Единой России" Фуат Сайфитдинов.

Поисковую регату и гонки на яхтах провели в честь 328-й годовщины образования Военно-Морского Флота России. Организаторы акции – волонтеры объединения "Надежный тыл" и сторонники партии "Единая Россия".

Соревнования прошли в рамках Всероссийского спортивного марафона "Сила России". Помимо участия в соревнованиях на яхтах, гости праздника смогли покататься на сапах и пообщаться в теплой обстановке. Дети сразились в лазер-таг под руководством инструкторов.

"Тюменские бойцы СВО и их семьи всегда находятся в сфере нашего пристального внимания. Стараемся делать все, чтобы поддержать их, подарить хорошее настроение", - рассказал Фуат Сайфитдинов.