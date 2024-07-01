Тюменцев научат организовывать мероприятия

| Фото: Центр русской культуры | Фото: Центр русской культуры

Тюменцев научат организовывать мероприятия в Штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюмени 30 июля. Участникам расскажут, какие вопросы чаще всего задают организаторы.

Также каждый сможет за короткий промежуток времени провести свое событие. Лучшим подарят сертификаты от партнеров.

Регистрация открыта по ссылке. Начало запланировано на 17 часов 30 минут, сообщает "Молодая гвардия".

Возрастное ограничение: 18+.