Две тюменских школьницы стали финалистками всероссийского конкурса лекторов

| Фото: Российское общество «Знание» по УФО | Фото: Российское общество «Знание» по УФО

Две школьницы из Тюменской области прошли в финал Всероссийского конкурса "Знание.Лектор" в номинации "Школьники". Они поедут учиться публичным выступлениям в МДЦ "Артек" и получат шанс стать лектором, сообщают организаторы.

Елизавета Виндилович из школы № 94 Тюмени - призер Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К. Д. Ушинского, победитель Всероссийского конкурса "Детская школа наставничества" от общества "Знание". В своей лекции она знакомит аудиторию с достижениями отечественных педагогов, которые внесли значительный вклад в развитие образования. Большое внимание уделяется творчеству великого отечественного педагога Шалвы Амонашвили и его гуманно-личностному подходу к детям в образовании.

Также среди финалистов — тюменка Дарья Гончарова из школы № 70. На авторской лекции она рассказывает о своем проекте, посвященном достопримечательностям Тюменской области. Школьница более двух лет занимается социальным проектированием и развивает внутренний туризм. Она хочет стать лектором Общества "Знание", чтобы найти единомышленников среди слушателей.

Финал пройдет в профильной смене в "Артеке" с 25 сентября по 16 октября. Туда поедут 175 ребят из 54 регионов. До ее старта они получают возможность прочитать лекцию у себя в регионе и повысить шансы на победу в конкурсе. Также участники могут выиграть партнерские призы, выполняя задания от сервиса "Другое Дело".

Напомним, что до 15 августа идет заявочная кампания "Знание.Лектор" для взрослых и студентов. Заявки принимают на сайте проекта.