Санкционные продукты изъяли на рынке в Тюмени
Происшествия, 19:59 29 июля 2024
| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"
Санкционные продукты изъяли на рынке в Тюмени. При проверке у предпринимателя обнаружили сыры и мясную продукцию, произведенные в Европе, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"Продукция изъята и уничтожена. Кроме того, в рамках этой же проверки установлена реализация продукции общим весом 59 килограммов, на упаковке которой отсутствовала маркировка, предусмотренная техническим регламентом", - уточнили в прокуратуре.
Такие продукты тоже убрали из продажи.