Санкционные продукты изъяли на рынке в Тюмени

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Санкционные продукты изъяли на рынке в Тюмени. При проверке у предпринимателя обнаружили сыры и мясную продукцию, произведенные в Европе, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"Продукция изъята и уничтожена. Кроме того, в рамках этой же проверки установлена реализация продукции общим весом 59 килограммов, на упаковке которой отсутствовала маркировка, предусмотренная техническим регламентом", - уточнили в прокуратуре.

Такие продукты тоже убрали из продажи.