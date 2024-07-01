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Санкционные продукты изъяли на рынке в Тюмени

Происшествия, 19:59 29 июля 2024

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Санкционные продукты изъяли на рынке в Тюмени. При проверке у предпринимателя обнаружили сыры и мясную продукцию, произведенные в Европе, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"Продукция изъята и уничтожена. Кроме того, в рамках этой же проверки установлена реализация продукции общим весом 59 килограммов, на упаковке которой отсутствовала маркировка, предусмотренная техническим регламентом", - уточнили в прокуратуре.

Такие продукты тоже убрали из продажи.

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# продукты питания , санкции , Уральская транспортная прокуратура

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