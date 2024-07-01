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В Тюменской области прожиточный минимум увеличат почти на 2 500 рублей

Общество, 19:27 29 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 тыс. 733 рубля составит прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области с начала 2025 г. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Прожиточный минимум для для трудоспособного населения установлен в размере 19 тыс. 329 рублей, для пенсионеров – 15 тыс. 250 рублей, для детей – 17 тыс. 201 рубль. Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать по 31 декабря 2025 года.

На сегодняшний день в области действует прожиточный минимум 15 тыс. 453 рубля на душу населения.

Прожиточный минимум необходим для оценки уровня жизни людей, расчета социальных пособий и стипендий, обоснования минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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