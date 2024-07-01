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В Тюменской области направили 88 млн рублей на поддержку социальных проектов

Губернатор, 19:12 29 июля 2024

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113 социальных проектов в 11 направлениях признаны победителями конкурса грантов на развитие гражданского общества 2024 года. Общая сумма поддержки составила более 88,5 млн рублей, написал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам встречи с победителями 29 июля.

"Также наградил десять лучших проектов, которые получили грантовую поддержку в 2022-м и были с тех пор реализованы. Организаторы придумали интересный формат для презентации – нейросеть по описанию проекта генерировала картинку, зрители угадывали. Например, керлинг на колясках – это "Зона комфорта – лёд", проект, который объединил спортсменов с инвалидностью из разных регионов России. Уже прошел турнир – в нем приняли участие 24 керлингиста", - рассказал глава региона.

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Александр Моор заметил, что приятно видеть, что поддержанные нами инициативы воплощаются в жизнь, растут и развиваются.

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# Александр Моор , социальная поддержка

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