Стенд Тюменской области на ВДНХ посетили более 988 тыс. человек

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стенд Тюменской области на выставке "Россия" в 75 павильоне ВДНХ посетили более 988 тыс. человек за 211 дней. Об этом на заседании президиума регионального правительства под председательством губернатора Александра Моора рассказала директор регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

В числе почетных гостей тюменской экспозиции был президент Владимир Путин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, президент торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Наибольшее количество посетителей стенд региона собрал в День Тюменской области на выставке-форуме "Россия" – более 11 тысяч человек.

Викторины "Хочу в Тюмень" и "Хочу на ВДНХ" собрали свыше 30 тысяч участников. Победители стали обладателями туристических путевок в Тюменскую область и в Москву, на выставку ВДНХ. Путевки включали специальную экскурсионную программу и сопровождение.

Экспозиция, представленная регионом на выставке "Россия", станет одним из компонентов инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!", который будет работать с 9 августа по 22 сентября 2024 года в честь 80-летия региона.