В Тюменской области два человека погибли при столкновении трех машин

Госавтоинспекция Тюменской области Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека погибли, еще одного доставили в больницу в результате ДТП в Абатском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, погибли 42-летний водитель автомобиля Great Wall, житель Абатского района, и пассажир этого автомобиля. Еще один пассажир в больнице.

Авария произошла на 367 км трассы Тюмень - Омск. По предварительным данным, водитель Great Wall выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo, после чего авто отбросило на грузовое авто DAF.

Госавтоинспекция Тюменской области Госавтоинспекция Тюменской области

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