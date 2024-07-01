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В Тюменской области два человека погибли при столкновении трех машин

Происшествия, 09:24 30 июля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека погибли, еще одного доставили в больницу в результате ДТП в Абатском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, погибли 42-летний водитель автомобиля Great Wall, житель Абатского района, и пассажир этого автомобиля. Еще один пассажир в больнице.

Авария произошла на 367 км трассы Тюмень - Омск. По предварительным данным, водитель Great Wall выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo, после чего авто отбросило на грузовое авто DAF.

Госавтоинспекция Тюменской области

Госавтоинспекция Тюменской области выясняет бстоятельства ДТП.

Видео Госавтоинспекции Тюменской области, командир отдельной роты ДПС отдела Госавтоинспекции "Ишимский" Дмитрий Мошкин

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