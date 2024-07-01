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В Тюменской области пресекли ввоз более пяти тонн ягод с нарушениями

Происшествия, 13:04 30 июля 2024

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Ввоз более пяти тонн ягод с нарушениями пресекли таможенники в Тюменской области. В одном случае продукцию перевозили на соломе, во втором обнаружены ошибки в сопроводительном документе.

Мобильная группа Тюменской таможни проверила грузовик, который вез четыре тонны арбузов из Казахстана в Югорск. "Водитель представил перевозимые на подложке из соломы арбузы и документы на них. Оказалось, что в фитосанитарном сертификате заявлен только один товар – "арбузы свежие 4000 кг". А на товар "солома" разрешительный документ отсутствовал, хотя по законодательству он тоже необходим", - сообщает ведомство.

А проверка документов на партию груза в Тюмень из Киргизии - 1 тыс. 200 кг клубники и 300 кг малины - показала ошибку в фитосанитарном сертификате, где был указан экспорт 1,2 т ежевики.

В обоих случаях машины с грузом возвратили отправителям.

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# Тюменская таможня , экспорт

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