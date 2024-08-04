Александр Моор поздравил ветеранов и работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Железные дороги – важнейшая и во многом незаменимая часть транспортной системы. В истории тюменского региона, через который проходит Транссибирская магистраль, железнодорожники сыграли огромную роль. В транспортной системе области на железную дорогу приходится существенный объем грузовых и пассажирских перевозок.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя ветеранов и работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.

По словам главы региона, только за 2023 год со станций Тюменского региона СвЖД отправлено более трех миллионов пассажиров, погружено свыше десяти миллионов тонн грузов. Выполняя свою текущую работу, железнодорожники думают о будущем и последовательно решают стратегические задачи: капитально ремонтируют и модернизируют железнодорожные пути, реконструируют станции и вокзальные комплексы, обновляют подвижной состав, тем самым повышая надежность инфраструктуры и скорость движения пассажирских и грузовых поездов.

"Спасибо вам за труд на благо Тюменской области и всей нашей большой страны. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия!" - сказал Александр Моор.