В Ярковском районе ушла по грибы и не вернулась 86-летняя женщина

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Поиски пропавшей женщины ведут в лесу Ярковского района. Женщина 1937 г. р. потерялась неподалеку от д. Матмасы 27 июля.

Она ушла собирать грибы и заблудилась. Последний раз 86-летняя Амина выходила на связь с родственниками 28 июля и сообщила, что не может выйти из леса, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

К поискам женщины привлекли сотрудников МЧС России, полицию, авиабазу и добровольцев. Всего в поисковых работах задействовали 47 человек и 14 единиц техники.