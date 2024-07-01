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В Ярковском районе ушла по грибы и не вернулась 86-летняя женщина

Происшествия, 13:37 30 июля 2024

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Поиски пропавшей женщины ведут в лесу Ярковского района. Женщина 1937 г. р. потерялась неподалеку от д. Матмасы 27 июля.

Она ушла собирать грибы и заблудилась. Последний раз 86-летняя Амина выходила на связь с родственниками 28 июля и сообщила, что не может выйти из леса, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

К поискам женщины привлекли сотрудников МЧС России, полицию, авиабазу и добровольцев. Всего в поисковых работах задействовали 47 человек и 14 единиц техники.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , поиски

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