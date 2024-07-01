Абитуриентов ждут на экскурсию в Школу перспективных исследований ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Абитуриентов, будущих первокурсников и всех желающих приглашают на дополнительные экскурсии по зданию Школы перспективных исследований ТюмГУ. Ближайшая экскурсия пройдет 2 августа в 10 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Сотрудники Школы проведут гостей по этажам SAS, покажут аудитории и брейкауты, в которых учатся студенты. Желающие смогут посмотреть библиотеку, читальный зал, лаундж, попробовать вести записи на меловых и маркерных стенах. Необходимо взять с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Также экскурсии пройдут 8 и 22 августа в 13 часов, 13 августа - в 10 часов. Длительность — от 60 до 90 минут. Количество участников — до 20 человек. Зарегистрироваться можно по ссылке.