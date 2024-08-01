  • 1 августа 20241.08.2024четверг
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер юго-восточный

Сценарист фильмов "Лед" и "Слово пацана" встретится с тюменцами

Общество, 10:15 01 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча со сценаристом Андреем Золотарёвым начнется в Тюмени в пространстве "Улетная точка" на Цветном бульваре (ул. Герцена, 63/) 4 августа в 12 часов. Попасть на нее можно бесплатно, сообщают организаторы.

41-летний Андрей Золотарев за 20-летнюю практику написания сценариев известен по фильмам: "Лёд-2" и "Лед-3", "Призрак", "Сто лет тому вперед". Он написал сценарии к сериалам: "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Триггер", "Вне себя" и другим.

Чтобы попасть с ним на встречу, нужно пройти регистрацию.

Возрастное ограничение: 16+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кино , сценарий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:59 01.08.2024Тюменцев приглашают на благотворительный забег
10:37 01.08.2024Более трех тонн овощей и фруктов изъято у уличных торговцев в Тюмени
10:26 01.08.2024Тюменских школьников учили строить модели и взламывать сейфы
10:15 01.08.2024Сценарист фильмов "Лед" и "Слово пацана" встретится с тюменцами