Сценарист фильмов "Лед" и "Слово пацана" встретится с тюменцами
Общество, 10:15 01 августа 2024
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Встреча со сценаристом Андреем Золотарёвым начнется в Тюмени в пространстве "Улетная точка" на Цветном бульваре (ул. Герцена, 63/) 4 августа в 12 часов. Попасть на нее можно бесплатно, сообщают организаторы.
41-летний Андрей Золотарев за 20-летнюю практику написания сценариев известен по фильмам: "Лёд-2" и "Лед-3", "Призрак", "Сто лет тому вперед". Он написал сценарии к сериалам: "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Триггер", "Вне себя" и другим.
Чтобы попасть с ним на встречу, нужно пройти регистрацию.
Возрастное ограничение: 16+.