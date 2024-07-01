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22 победителя и призера олимпиад зачислены в ТюмГУ

Общество, 12:36 31 июля 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

22 победителя и призера статусных олимпиад стали студентами Тюменского государственного университета. В вузе состоялось первое заседание приемной комиссии по зачислению абитуриентов в пределах квот и без вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета, сообщает управление стратегических коммуникаций университета.

Среди востребованных направлений у олимпиадников: судебная и прокурорская деятельность, юриспруденция, медиакоммуникации, техническая физика и математика.

Всего по квотам в ТюмГУ зачислены 265 человек: 67 — по целевой, 98 — по особой и 100 — по отдельной квоте. Ректор вуза Иван Романчук отметил, что более чем вдвое выросло число абитуриентов, зачисленных на места по отдельной квоте. Это участники СВО и дети участников СВО. Наиболее востребованы среди этой категории поступающих юриспруденция, IT-сфера, педагогическое образование и медиакоммуникации.

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# приемная кампания , ТюмГУ

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