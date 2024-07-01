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25 тысяч рублей получит пострадавший от укусов собак житель Ялуторовска

Происшествия, 12:58 31 июля 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

25 тысяч рублей выплатит администрация Ялуторовска пострадавшему от укусов бродячих собак 54-летнему инвалиду III группы, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В ноябре 2023 года мужчину покусали бродячие собаки. В результате потерпевший получил множественные открытые раны левого запястья и кисти.

Межрайонная прокуратура обратилась в суд о взыскании с администрации Ялуторовска компенсации морального вреда. Суд в апреле 2024 года удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу пенсионера 25 тыс. рублей.

Межрайонная прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

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