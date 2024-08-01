Тюменских школьников обучат реставрации военных артефактов

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Школьников 12-17 лет приглашают на обучение по программе "Школа реставратора" во Дворце творчества и спорта "Пионер". Программа нацелена на освоение основ музейной работы и подготовку к полевым поисковым экспедициям, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

В программу обучения входят дисциплины: музейное дело; экскурсоведение; реставрация артефактов времен Великой Отечественной войны; туристическая подготовка; поисковая работа; история Великой Отечественной войны.

"В ходе обучения школьники освоят основы реставрационной работы и внесут свой вклад в восстановление предметов времен Великой Отечественной войны. Воспитанники Областного поискового центра получат возможность прикоснуться к истории нашей страны, сохранить память о героических подвигах наших предков, разработать музейные выставки для экспонирования и проведения их на городских площадках. Каждый обучающийся, заинтересовавшийся полевой поисковой работой, сможет заняться поиском останков павших защитников Отечества, став участником экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны", - рассказали в центре.

Контакты для записи ребенка на бесплатную образовательную программу Областного поискового центра: +7 (922) 261-07-25 (педагог дополнительного образования Сергей Чекерис); +7 (912) 381-55-53 (специалист Валерия Ивановская). Написать можно сюда: poiskoviki72@yandex.ru.