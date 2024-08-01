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В Тюменской области на регистрацию недвижимости подали 67 413 заявлений за полгода

Экономика, 09:53 01 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

67 тыс. 413 заявлений в электронном виде подали жители Тюменской области на регистрацию бытовой недвижимости за полгода. Это в полтора раза больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает региональное управление Росреестра.

"Решение о регистрации в течение одного рабочего дня принято в отношении 91,6 процента таких заявлений", - подчеркнули в ведомстве.

В июне средний фактический срок учета и регистрации прав в отношении бытовой недвижимости в электронном виде составил 0,8 дня, а общий срок регистрации недвижимости – 1,5 дня.

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# недвижимость , Росреестр

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