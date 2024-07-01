Лучшими выпускниками 2024 года в Тюменском госуниверситете стали 52 студента

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

52 студента стали лучшими выпускниками ТюмГУ в 2024 году. В Белом зале вуза прошла традиционная церемония чествования лучших.

В 2024 году из ТюмГУ выпускается более 3 тыс. 500 студентов, из них 846 имеют диплом с отличием. Из этого числа только 5% могли претендовать на звание лучшего выпускника института или школы, а почетного звания удостоился 1%, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Хочу сказать искреннее спасибо всем преподавателям, которые вкладывали свои знания, опыт и частичку души в наше обучение. Ваша увлеченность предметом, профессионализм и умение заинтересовать студентов – это бесценный дар. Благодаря вам мы не просто зубрили теорию, но и учились применять ее на практике, мыслить нестандартно и находить неординарные решения", – сказал лучший выпускник Института государства и права Леонид Иванов.

Отметим, конкурс проводится в Тюменском государственном университете с 2017 года. Его победителями становятся выпускники, которые с первого курса проявляют себя в учебной, научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности.