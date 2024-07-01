В Тюменском районе загорелся дачный дом

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Сообщение о пожаре хозяйственной постройки в СНТ "Березка-4" по ул. Журавлиная поступило в 11 часу 31 июля. На момент прибытия первых пожарных расчетов огонь перекинулся на дачный дом, стоящий рядом, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Огнеборцам удалось оперативно остановить распространение пожара и ликвидировать возгорание на общей площади 45 кв. метров. В результате происшествия пострадавших нет.

Всего в тушении было задействованной три единицы техники и восемь человек личного состава МЧС России и противопожарной службы Тюменской области.

Причина пожара устанавливается.