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В Тюменском районе загорелся дачный дом

Происшествия, 17:45 31 июля 2024

t.me/MCHSTYUMEN72

Сообщение о пожаре хозяйственной постройки в СНТ "Березка-4" по ул. Журавлиная поступило в 11 часу 31 июля. На момент прибытия первых пожарных расчетов огонь перекинулся на дачный дом, стоящий рядом, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Огнеборцам удалось оперативно остановить распространение пожара и ликвидировать возгорание на общей площади 45 кв. метров. В результате происшествия пострадавших нет.

Всего в тушении было задействованной три единицы техники и восемь человек личного состава МЧС России и противопожарной службы Тюменской области.

Причина пожара устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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