Тюменские выпускники поставили рекорд по сдаче ЕГЭ на сто баллов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На счету выпускников из Тюменской области 91 стобалльный результат. Это рекорд за все время сдачи ЕГЭ в нашем регионе, написал губернатор Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"Для сравнения: в 2023-м было 68 максимальных результатов, в 2022 – 52. Самой "урожайной" по стобалльникам в этом году стала математика – 28 выпускников написали ее на максимум. Да и вообще вырос средний балл по предметам естественно-научного профиля. Например, по физике сразу на 10 баллов, по математике почти на семь", - уточнил он.

Впервые два выпускника сдали три предмета на 100 баллов. Еще двое отлично справились с двумя дисциплинами.

"Это очень хорошие итоги, которые вселяют большой оптимизм. Поздравляю ребят, благодарю педагогов и родителей. Всем выпускникам желаю удачи в дальнейшей учебе!" - сказал Александр Моор.