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Тюменские выпускники поставили рекорд по сдаче ЕГЭ на сто баллов

Губернатор, 17:12 31 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На счету выпускников из Тюменской области 91 стобалльный результат. Это рекорд за все время сдачи ЕГЭ в нашем регионе, написал губернатор Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"Для сравнения: в 2023-м было 68 максимальных результатов, в 2022 – 52. Самой "урожайной" по стобалльникам в этом году стала математика – 28 выпускников написали ее на максимум. Да и вообще вырос средний балл по предметам естественно-научного профиля. Например, по физике сразу на 10 баллов, по математике почти на семь", - уточнил он.

Впервые два выпускника сдали три предмета на 100 баллов. Еще двое отлично справились с двумя дисциплинами.

"Это очень хорошие итоги, которые вселяют большой оптимизм. Поздравляю ребят, благодарю педагогов и родителей. Всем выпускникам желаю удачи в дальнейшей учебе!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , ЕГЭ , сто баллов

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