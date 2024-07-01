Тюменские выпускники поставили рекорд по сдаче ЕГЭ на сто баллов
На счету выпускников из Тюменской области 91 стобалльный результат. Это рекорд за все время сдачи ЕГЭ в нашем регионе, написал губернатор Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.
"Для сравнения: в 2023-м было 68 максимальных результатов, в 2022 – 52. Самой "урожайной" по стобалльникам в этом году стала математика – 28 выпускников написали ее на максимум. Да и вообще вырос средний балл по предметам естественно-научного профиля. Например, по физике сразу на 10 баллов, по математике почти на семь", - уточнил он.
Впервые два выпускника сдали три предмета на 100 баллов. Еще двое отлично справились с двумя дисциплинами.
"Это очень хорошие итоги, которые вселяют большой оптимизм. Поздравляю ребят, благодарю педагогов и родителей. Всем выпускникам желаю удачи в дальнейшей учебе!" - сказал Александр Моор.