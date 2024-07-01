Тюменцы представили успешные туристические кейсы на всероссийском форуме

Агентство туризма и продвижения Тюменской области Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Делегация Тюменской области поделилась опытом продвижения бренда Visit Tyumen и презентовала успешные кейсы в направлении оздоровительного отдыха на термальных источниках и гастрономического туризма на всероссийском форуме "Россия вдохновляет на путешествия" в Выборге.

Директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов в рамках круглого стола "Туристические бренды городов России" рассказал о создании бренда Visit Tyumen, разработке ключевых слоганов, презентовал кейс "Термальное минеральное море", а также поделился инструментами и механизмами по увеличению показателей узнаваемости бренда на федеральном рынке – на круглом столе "Продвижение туристических проектов".

"Тюменская область представила единый туристический бренд Visit Tyumen, который с каждым годом становится популярнее среди гостей региона. Мы рассказали, как появились известные на всю страну слоганы: "В Сибирь по своей воле", "Холодные снаружи, горячие внутри". Также разобрали инструментарий продвижения, позволяющий ежегодно наращивать турпоток. Для многих регионов вопрос позиционирования актуален, поскольку они начинают формировать долгосрочные планы по продвижению своих турпродуктов", – сказал он.

Агентство туризма и продвижения Тюменской области Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Председатель оргкомитета форума "Россия вдохновляет на путешествия", основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов высоко оценил туристический потенциал региона и отметил, что отдых в Тюмени – столице термальных вод – может стать доброй традицией не только для жителей и гостей региона, но и для экспертного сообщества в рамках отдельного гостевого тура в период новогодних праздников.

"Потенциал Тюменской области огромен! Я еще на форуме в Выборге начал формировать группу друзей, с кем мы отправимся на Новый год в Тюмень. Мы уже обсуждаем наш маршрут, который будет включать Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, и обязательно 31 декабря поход в термы. Я со своей супругой Ларисой уже встречал Новый год в отеле "ЛетоЛето" – мы были в восторге. Это отличная традиция – встреча друзей 31 декабря в Тюмени на горячих источниках", – поделился Геннадий Шаталов.

Также делегация Тюменской области представила новый, формирующийся продукт, концепция которого была сформулирована на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Организатор проекта "Исторические ужины" Лидия Носова рассказала об опыте формирования гастрономической идентичности региона, особенностях и характерных чертах сибирской кухни, а также поделилась яркими примерами адаптации старинных рецептов к нашей современности.

"Тема продвижения гастрономической идентичности очень актуальна. Участники и спикеры были приятно удивлены, что мы делаем акцент на историческую основу и смыслы. Мы также подсказали вектор, как искать гастрономическую локальную уникальность, создавать гастровизитку, популяризовать особенности местной кухни", – уточнила Лидия Носова.

Побывали на форуме и представители туристических объектов Тюменской области, они обменялись опытом с коллегами из других городов, почерпнули новые идеи, заручились экспертной поддержкой для новых проектов.

Всего в мероприятии приняли участие более 320 экспертов и представителей туристической отрасли из 100 городов России и Республики Беларусь, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.