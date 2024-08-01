Глава Тюмени предложил "всем миром" решить проблему кибермошенничества

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Рост количества краж и мошенничеств, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличился в Тюмени на 4,6% за первое полугодие.

"Предлагаю обсудить этот вопрос "всем миром" и поделиться идеями о том, какие форматы эффективнее было бы использовать для доведения информации до жителей", - предложил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Теме профилактике правонарушений посвятили заседание координационного совета. За первое полугодие в областной столице количество зарегистрированных преступлений снизилось на 3,4 % (с 7459 до 7203). Также сократилось количество преступлений, совершённых в общественных местах и на улицах, — на 26,2 % и 50 % соответственно.

Рост преступлений связан с хищением денег со счетов граждан.

"Специалисты различных структур проводят мероприятия, на которых тюменцам рассказывают о новых методах, используемых злоумышленниками для нанесения ущерба гражданам, и призывают быть бдительными при использовании социальных сетей. Мы постоянно транслируем ролики на уличных экранах и в общественном транспорте, размещаем информацию в социальных сетях, распространяем памятки... Но и этого недостаточно", - написал мэр в своих аккаунтах в соцсетях.

Предложения по борьбе с кибермошенничеством можно направлять в комментариях к постам главы города.