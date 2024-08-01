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Более трех тонн овощей и фруктов изъято у уличных торговцев в Тюмени

Общество, 10:37 01 августа 2024

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более трёх тонн овощей и фруктов на общую сумму около 300 тыс. рублей изъяли у уличных торговцев в Тюмени за две недели. Полицейские составили 32 протокола о нарушениях правил торговли.

По информации администрации города, у продавцов отсутствуют необходимые лицензии и документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Не соответствуют нормам и условия хранения товаров.

С начала года за нарушения законодательства в части несанкционированной торговли составлено более 600 административных протоколов. Рейды на улицах областного центра продолжатся.

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