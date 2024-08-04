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Уголок для занятий школьника в Тюмени к новому учебному году обойдется в 39,5 тысяч рублей

Общество, 11:02 04 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

39,5 тыс. рублей стоит домашний комплект мебели и техники для занятий школьника из Тюмени. При подсчете эксперты "Авито" учли стоимость письменного стола, кресла и ноутбука. Самое затратное приобретение – лэптоп.

"Учеба не заканчивается в школе, и много времени дети проводят за выполнением домашних заданий, поэтому очень важно обустроить для ребенка рабочее место. Так, письменный стол на платформе объявлений в среднем можно купить за 4 тысячи 500 рублей, а хорошее компьютерное кресло — за три тысячи рублей. Именно на компьютерные кресла летом 2024 года повышенный спрос: их продажи на платформе за год выросли на 19 процентов", - пояснили в компании.

Средний чек покупки ноутбука, по данным Авито, составляет 32 тыс. рублей, но простой с рук можно купить и за 5 тыс. рублей.

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# подготовка к школе

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