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В Тюменской области приостановили продажу ветеринарного контрафактного антибиотика

Происшествия, 09:43 02 августа 2024

t.me/DepEconomy | Фото: t.me/DepEconomy

Продажу ветеринарного антибиотика приостановили в Тюменской области. Ограничения коснулись "Амоксистим К" серии 041/15-10-24 со сроком годности август 2027 г., произведенном компанией "БИОСТИМ" из Воронежской области, сообщает регуправление Россельхознадзора.

В ветеринарном препарате выявили несоответствие установленным требованиям качества.

Сообщить о контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств необходимо в управление по телефонам (3452)43-97-82 или e-mail: ufs-vetnadzor72@mail.ru.

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# ветеринария , контрафакт , лекарства , Россельхознадзор

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