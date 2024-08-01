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Семь тюменских организаций высокой социальной эффективности вышли в финал конкурса

Общество, 19:21 01 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Итоги регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности – 2024" подвели в Тюменской области. Семь организаций-победителей представят регион на федеральном этапе.

Как сообщает информационный центр правительства региона, особое внимание в 2024 году, объявленном президентом России Годом семьи, уделили номинациям, посвященным поддержке семьи, материнства и детства.

Победителями регионального этапа стали организация дополнительного профессионального образования "Академия Управления"; филиал "Россети Тюмень" тюменские электрические сети; "Тюмень Водоканал"; "РН-Уватнефтегаз"; "Сибирско-Уральская энергетическая компания". Также в это число вошли Тюменский индустриальный университет и центр развития ребенка — детский сад № 50 Тюмени.

Федеральный этап конкурса состоится в декабре 2024 года.

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