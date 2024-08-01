Семь тюменских организаций высокой социальной эффективности вышли в финал конкурса
Итоги регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности – 2024" подвели в Тюменской области. Семь организаций-победителей представят регион на федеральном этапе.
Как сообщает информационный центр правительства региона, особое внимание в 2024 году, объявленном президентом России Годом семьи, уделили номинациям, посвященным поддержке семьи, материнства и детства.
Победителями регионального этапа стали организация дополнительного профессионального образования "Академия Управления"; филиал "Россети Тюмень" тюменские электрические сети; "Тюмень Водоканал"; "РН-Уватнефтегаз"; "Сибирско-Уральская энергетическая компания". Также в это число вошли Тюменский индустриальный университет и центр развития ребенка — детский сад № 50 Тюмени.
Федеральный этап конкурса состоится в декабре 2024 года.