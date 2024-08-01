Единовременная выплата контрактникам в Тюменской области увеличена до 600 тысяч рублей
Общество, 20:58 01 августа 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Единовременная выплата контрактникам в Тюменской области увеличена до 600 тысяч рублей, сообщает информационный центр правительства региона.
“С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Тюменской области, получат единоразовую региональную выплату 600 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор”, – сообщили в информационном центре правительства региона.
Документ опубликован на портале правовой информации.