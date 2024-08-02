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Двое детей пострадали в аварии на улице Уездной в Тюмени

Происшествия, 08:58 02 августа 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое детей – мальчик 9 лет и 11-летняя – пострадали в результате аварии на перекрестке улиц Протозанова и Уездной в Тюмени 1 августа.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, здесь столкнулись Omoda и "Лада". По предварительным данным, водитель иномарки нарушила правила проезда перекрестка.

Мальчик был пассажиром “Лады”. 11-летняя перевозилась в иномарке.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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