Двое детей пострадали в аварии на улице Уездной в Тюмени
Происшествия, 08:58 02 августа 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Двое детей – мальчик 9 лет и 11-летняя – пострадали в результате аварии на перекрестке улиц Протозанова и Уездной в Тюмени 1 августа.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, здесь столкнулись Omoda и "Лада". По предварительным данным, водитель иномарки нарушила правила проезда перекрестка.
Мальчик был пассажиром “Лады”. 11-летняя перевозилась в иномарке.
Обстоятельства ДТП выясняются.