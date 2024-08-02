Двое детей пострадали в аварии на улице Уездной в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое детей – мальчик 9 лет и 11-летняя – пострадали в результате аварии на перекрестке улиц Протозанова и Уездной в Тюмени 1 августа.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, здесь столкнулись Omoda и "Лада". По предварительным данным, водитель иномарки нарушила правила проезда перекрестка.

Мальчик был пассажиром “Лады”. 11-летняя перевозилась в иномарке.

Обстоятельства ДТП выясняются.