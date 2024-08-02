Теплые выходные с небольшими дождями обещают синоптики тюменцам

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теплые выходные с кратковременными дождями прогнозируют метеорологи Обь-Иртышского УГМС на 3 и 4 августа. Температура воздуха днем составит плюс 22-27 градусов.

Суббота, 3 августа, начнется с небольшого дождя, в отдельных районах Тюменской области вероятны грозы. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 16 метров.

В воскресенье, 4 августа, синоптики тоже обещают осадки. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Дождливая погода сохранится и с приходом новой рабочей недели.

Анжела Лебедева