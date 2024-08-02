Промышленные объекты и бизнес-проекты представят предпринимателям в Ялуторовском районе
Общество, 13:02 02 августа 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Первый инвестиционный тур пройдет в Ялуторовске и Ялуторовском районе 6 августа. Предпринимателям представят промышленные объекты и бизнес-проекты, презентуют инвестиционный потенциал территорий и проведут мастер-классы. Подать заявку на участие можно по ссылке, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Участники поездки посетят: горячий источник "Фешенель"; базу отдыха "Биосфера"; завод пищевого оборудования "Ялуторовский"; завод "Поревит"; завод тротуарной плитки "Поревит. Тюмень". В рамках тура пройдет открытие представительства Торгово-промышленной палаты Тюменской области в Ялуторовске.