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Промышленные объекты и бизнес-проекты представят предпринимателям в Ялуторовском районе

Общество, 13:02 02 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый инвестиционный тур пройдет в Ялуторовске и Ялуторовском районе 6 августа. Предпринимателям представят промышленные объекты и бизнес-проекты, презентуют инвестиционный потенциал территорий и проведут мастер-классы. Подать заявку на участие можно по ссылке, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участники поездки посетят: горячий источник "Фешенель"; базу отдыха "Биосфера"; завод пищевого оборудования "Ялуторовский"; завод "Поревит"; завод тротуарной плитки "Поревит. Тюмень". В рамках тура пройдет открытие представительства Торгово-промышленной палаты Тюменской области в Ялуторовске.

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# предпринимательство , Торгово-промышленная палата

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