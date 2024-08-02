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Более 100 спортсменов поучаствуют в соревнованиях по спортивному ориентированию в Тюмени

Спорт, 18:56 02 августа 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Массовые соревнования по спортивному ориентированию в рамках Кубка парков пройдут на набережной реки Тура в Тюмени 4 августа.

Более 100 участников от 10 до 65 лет и старше посоревнуются в дисциплине "кросс-спринт". Спортсмены предложат шесть дистанций, в зависимости от возрастной ступени. Каждый участник будет бороться за первенство в личном зачете, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Отметим, Кубок парков состоит из 11 этапов, которые проходят с апреля по сентябрь на различных площадках города. Это уже восьмой этап Кубка парков.

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