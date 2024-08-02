В Тюменской области собрали первые 4 тыс. центнеров картофеля
Экономика, 13:46 02 августа 2024
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
13 га картофеля убрали на полях агрофирмы "КРиММ" Упоровского района. Валовой сбор составил 3 тыс. 962 центнеров, урожайность — 304,8 центнеров с гектара, сообщает департамент АПК Тюменской области.
Также в регионе на 2 августа собрали: 1 тыс. 371 тонны капусты (убрано 26 гектаров, урожайность — 527,4 центнера с гектара); 440 тонн свеклы (убрано 14 гектар, урожайность — 314,8 центнеров с гектара); 59 тонн салатов (убрано 3 гектара, урожайность — 197,7 центнеров с гектара).