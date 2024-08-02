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На гастрономическом фестивале в Упорово можно попробовать шашлык из картофеля

Общество, 16:20 02 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

III Гастрономический фестиваль "Картофан КРиММович" состоится в Упорово 17 августа. Гости праздника смогут попробовать как классические угощения по старинным рецептам, так и необычные вариации блюд из картошки: шашлык, ватрушки и многое другое, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Свои достижения представят лучшие сельские хозяйства: разные сорта картофеля, поделки из картофельных клубней и изделия народных умельцев. Также будут организованы тематические конкурсы, концерт, мастер-классы и выставка сельскохозяйственной техники.

Возрастное ограничение: 6+

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# гастрономический фестиваль , картофель , Упорово

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