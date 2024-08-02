Три новых ФАПа в Тюменской области обеспечили электроэнергией

| Фото: пресс-служба АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба АО «Россети Тюмень»

"Россети Тюмень" подключили к электросетевой инфраструктуре три объекта здравоохранения в Тюменской области. Общая мощность технологического присоединения составила 55 кВт. Благодаря появлению новых учреждений первичная медицинская помощь станет доступнее для тысячи жителей Нижнетавдинского района и Голышмановского городского округа.

Фельдшерско-акушерские пункты строятся в населенных пунктах Андрюшино, Евсино и Земляная по федеральному проекту модернизации первичного звена здравоохранения. Энергетики организовали электроснабжение объектов от трех высоковольтных питающих центров – подстанций "Земляная", "Евсино" и "Черепаново". Качество и количество передаваемой электроэнергии контролируют интеллектуальные приборы учета.

"Россети Тюмень" регулярно подключают к электричеству новые социально значимые объекты в рамках национального проекта "Здравоохранение". За 2023 год системообразующее предприятие обеспечило электроэнергией 13 медучреждений, среди которых фельдшерско-акушерские пункты, поликлиника и врачебная амбулатория.