В Тюмени потушили пожар в заброшенном здании на Маяке

| Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в заброшенном здании на Маяке потушили в Тюмени. Площадь возгорания составила 375 кв. м, сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что причина пожара устанавливается.

Отметим, сообщение о пожаре в одноэтажном неэксплуатируемом здании поступило в шестом часу 2 августа. В тушении участвовали 17 человек личного состава регионального управления МЧС и пять единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших не поступило.