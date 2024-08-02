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Сайт инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" запустили 2 августа

Общество, 18:20 02 августа 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Сайт с расписанием работы инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" начал работать 2 августа. На нем собрали информацию для посетителей - интерактивную карту, описание тематических зон и актуальные новости, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Также на платформе представлена афиша, благодаря которой можно спланировать свой визит.

Отметим, что сам информационный парк откроется на Цветном бульваре Тюмени 9 августа и будет работать по 22 сентября. Интерактивное пространство станет продолжением форума-выставки "Россия". Посетители узнают о прошлом, настоящем и будущем региона, которому исполняется 80 лет.

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# выставка , юбилей области

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