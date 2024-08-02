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В Тюменской области ищут ровесников региона для фотопроекта

Общество, 16:31 02 августа 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Ровесников Тюменской области, которым исполнилось 80 лет, ищет команда Moi-portal.ru. Они готовят фотопроект к праздничной дате.

Тюменцы могут рассказать о проекте своим родителям, бабушкам, дедушкам, которым в 2024 году исполнилось 80 лет. Заявки принимают до 7 августа. Можно написать автору проекта Дарье Клиросовой в Telegram.

"Мы планируем отснять шесть человек. Съемка пройдет в нашей студии. Идея фотопроекта пришла в голову, когда мы с коллегами размышляли о том, кто они — ровесники нашей области. Возможно, это люди, которые связали с ней всю жизнь с момента рождения. Люди, которые вложили свои силы и энергию на развитие разных сфер области. Нам бы очень хотелось увидеть их лица и показать их другим поколениям", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Дарья Клиросова.

Фотопроект опубликуют в сообществе Moi-portal.ru во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# День области , фотопроект

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