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Акселератор школьных медиа запустили в Тюмени

Общество, 14:30 02 августа 2024

vk.com/cgbstyumen | Фото: vk.com/cgbstyumen

Проект "Акселератор школьных медиа" запустила Централизованная библиотечная система Тюмени 1 августа. Он направлен на повышение уровня медиаграмотности, создание единого пространства для учеников и наставников школьных медиацентров.

По информации организаторов, проект состоит из нескольких этапов. В ходе реализации педагоги-кураторы медиацентров пройдут курсы повышения квалификации при поддержке Тюменского государственного университета, а также команды школьных медиацентров, в составе медиапедагогов и воспитанников, станут участниками трехдневного практикоориентированного выездного интенсива.

Экспертами интенсива выступят преподаватели направления "Журналистика" Тюменского государственного университета, психологи, журналисты, PR-менеджеры, теле- и радиоведущие.

Акселератор получил поддержку в рамках второго конкурса на предоставление грантов президента РФ на реализацию образовательных и наставнических проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии) в 2024 году.

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# библиотека , медиа

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