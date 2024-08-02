Акселератор школьных медиа запустили в Тюмени

| Фото: vk.com/cgbstyumen | Фото: vk.com/cgbstyumen

Проект "Акселератор школьных медиа" запустила Централизованная библиотечная система Тюмени 1 августа. Он направлен на повышение уровня медиаграмотности, создание единого пространства для учеников и наставников школьных медиацентров.

По информации организаторов, проект состоит из нескольких этапов. В ходе реализации педагоги-кураторы медиацентров пройдут курсы повышения квалификации при поддержке Тюменского государственного университета, а также команды школьных медиацентров, в составе медиапедагогов и воспитанников, станут участниками трехдневного практикоориентированного выездного интенсива.

Экспертами интенсива выступят преподаватели направления "Журналистика" Тюменского государственного университета, психологи, журналисты, PR-менеджеры, теле- и радиоведущие.

Акселератор получил поддержку в рамках второго конкурса на предоставление грантов президента РФ на реализацию образовательных и наставнических проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии) в 2024 году.