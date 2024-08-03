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Тюменские спасатели помогут с откачкой паводковых вод в Челябинской области

Общество, 14:04 03 августа 2024

t.me/av_moor

Тюменские спасатели выехали сегодня в Челябинскую область для помощи с ликвидацией последствий разлива рек. Восемь специалистов ТОСЭР отправились в г. Коркино, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"Там им предстоит откачать воду из подтопленных домов с помощью мотопомп. Также при необходимости спасатели просушат тепловыми пушками здания. Из-за обильных дождей в соседней Челябинской области складывается напряжённая ситуация на реках. Много подтопленных участков. Спасатели делают всё, чтобы защитить населённые пункты от воды", - рассказал Моор.

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# Александр Моор , ТОСЭР

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