Тобольские хирурги за один день избавили трех пациентов с инсультом от тромбов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трех пациентов с инсультом избавили от тромбов хирурги Областной больницы № 3 Тобольска за один день. Они извлекли сгустки в ходе операций из артерии головного мозга, сообщает медучреждение.

"Сейчас мы готовим специалистов, которые осваивают новую методику восстановления кровотока. Несмотря на высокую затратность ресурсов для этого вида медицинской помощи, уверен, вскоре такие сложные операции станут повседневными, и мы сможем спасать ещё больше людей с острым нарушением мозгового кровообращения", — подчеркнул рентгенэндоваскулярный хирург Андрей Прохорихин.

Использовать этот эффективный метод можно только при своевременном обращении за медицинской помощью при обнаружении ранних симптомов инсульта. А это - внезапное онемение или слабость в лице, руках или ногах, особенно на одной стороне тела, трудности с речью или пониманием речи, внезапное нарушение зрения в одном или обоих глазах, внезапные проблемы с ходьбой, головокружение, потерю равновесия или координации, а также резкие головные боли без очевидной причины.