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Инклюзивная смена началась в тюменском центре "Родник"

Общество, 18:44 04 августа 2024

реабилитационный центр "Родник" | Фото: реабилитационный центр "Родник"

Инклюзивная смена началась в тюменском областном реабилитационном центре "Родник". На оздоровление приехали 106 ребят от семи до 17 лет, в том числе дети с инвалидностью, победители олимпиад движения "Абилимпикс" и 20 спортсменов ушу, сообщает учреждение.

"Мы решили провести летнюю смену по мотивам мультфильма "Головоломка", будем учиться с ребятами управлять своими эмоциями", — рассказала старший воспитатель смены, тренер-преподаватель реабилитационного центра "Родник"Яковлева Юлия

Основной период смены разбит на шесть тематических направлений. Дети изучат причины появления эмоций и способы управления ими на основе игровой модели.

Отметим, что центр проводит инклюзивные смены уже 14 лет. За это время создана мощная реабилитационная база и выработана устойчивая инклюзивная культура. Это не только физическая доступность всего, что есть в "Роднике": доступная среда, включая специализированные уличные площадки, лифты, спецподъемники, но самое главное – атмосфера дружбы и взаимопомощи, а также готовность специалистов центра к работе с особыми детьми.

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# инклюзия , центр Родник

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